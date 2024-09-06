Kevin De Bruyne'den UEFA ve FIFA'ya tepki!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, maç takvimi nedeniyle UEFA ve FIFA'ya tepki gösterdi. Kevin De Bruyne, "Sezonlar giderek uzuyor ama bu durum UEFA ve FIFA'nın umurunda bile değil. Onlar parayı önemsiyor." dedi.
Manchester City'nin yıldız ismi Kevin De Bruyne'den maç takvimine tepki geldi.
Belçikalı yıldız, "Sezonlar giderek uzuyor. Belki bu sezon iyi geçecek ama 2026'da Dünya Kupası ile birlikte takvim daha da karmaşık hale gelecek. Bazı oyuncu birlikleri çözüm bulmaya çalıştı ama değişen bir şey olmadı." dedi.
Maç takvimi nedeniyle UEFA ve FIFA'ya tepki gösteren De Bruyne, "Bu durum umurlarında bile değil. Onlar parayı önemsiyor." ifadelerini kullandı.
Etiketler: #kevin de bruyne #FIFA #uefa #Manchester City
Spor Haberleri
- Kevin De Bruyne'den UEFA ve FIFA'ya tepki!
- Toprak Razgatlıoğlu, antrenmanda kaza yaptı
- Erzurum FK, Kağan Moradaoğlu'yu transfer etti!
- Steven Bergwijn: Koeman için oynamam!
- Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı açıklaması
- Süper Lig ekibi Leo Dubois'i kadrosuna kattı!
- Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e transfer çalımı!
- Cristiano Ronaldo'dan bir kez daha tarihe geçti!
- Vitor Pereira'dan flaş Ferdi Kadıoğlu iddiası!
- Okan Buruk'tan flaş sistem değişikliği!
En Çok Okunan Haberler
-
- Karısına çok düşkün 4 erkek burcu
- 'Polatlar' davasında ara karar açıklandı
- İktidara yakın şirketten çarpıcı anket
- İlber Ortaylı'dan korkutan haber!
- Emri vereni sorgulayacak cesaretiniz var mı?
- SONAR'ın son seçim anketi açıklandı
- Naci Görür'den o bölgeye kritik deprem uyarısı
- San Marino'dan tarihi galibiyet!
- Emekli maaş zammında yeni senaryo
- Kredi kartı 'limitlerine' ayar geliyor