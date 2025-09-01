Gürcistan'ın yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'nın kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Khviça Kvaratshelia kimdir, kaç yaşında, nereli? Khviça Kvaratshelia hangi takımlarda oynadı?

KHVİÇA KVARATSHELİA KİMDİR?

Khviça Kvaratshelia 12 Şubat 2001 yılında doğdu.

Kvaratshelia üst düzey kariyerine 16 yaşında Dinamo Tiflis'te oynayarak başladı ve daha sonra Rustavi'ye gitti. Lokomotiv Moskova ve Rubin Kazan'daki toplam üç yıllık görev süresi boyunca Kvaratskhelia, üst üste iki kez Rusya Premier Ligi En İyi Genç Oyuncu ödülünü kazandı. Dinamo Batum'da geçirdiği kısa sürenin ardından Napoli'ye imza atan Kvaratskhelia, kulübe rekor bir UEFA Şampiyonlar Ligi macerası ve 33 yıl sonra ilk Serie A şampiyonluğu yaşattı ve ligi en çok asist yapan oyuncu olarak tamamladı. Serie A'nın En Değerli Oyuncusu ve Şampiyonlar Ligi'nde Sezonun Genç Oyuncusu seçildi.

Uluslararası düzeyde Kvaratskhelia, Gürcistan'ın tüm ulusal genç takımlarda kendini kanıtladı ve farklı menajerler altında kilit bir oyuncu haline geldi. 2019 yılında millî takıma katıldıktan sonra takımın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Futbol dışında da hızla öne çıkan Kvaratskhelia, başarıları nedeniyle Gürcistan'da ulusal gururun sembolü olarak görülmektedir.

KHVİÇA KVARATSHELİA'NIN ÖZEL HAYATI

Khviça, eski Azerbaycan millî futbol takımı oyuncusu Badri Kvaratshelia'nın oğludur. Ağustos 2022'de Kvaratskhelia, bir röportajında Gürcü tıp fakültesi öğrencisi Nitsa Tavadze ile bir yıldır birlikte olduğunu açıkladı. 2023 yılında evlendiler. Kvaratskhelia'nın oğlu Damiane, 21 Ağustos 2024'te Tiflis'te doğdu.

KHVİÇA KVARATSHELİA'Nİı OYNADIĞI TAKIMLAR

2017-2018 Dinamo Tbilisi

2018-2019 Rustavi

2019 Lokomotiv Moskva (kiralık)

2019-2022 Rubin Kazan

2022 Dinamo Batumi

2022-2025 Napoli

2025 - Paris Saint-Germain