Khvicha Kvaratskhelia'ya resmen PSG'de!
PSG, Napoli'den Khvicha Kvaratskhelia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Napoli forması giyen Khvicha Kvaratskhelia, Paris Saint-Germain'e transfer oldu
Fransız devi, Gürcü oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Başarılı futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.
PSG, bu transfer için Napoli'ye yaklaşık 70 milyon euro ödeyecek.
Napoli'de bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
Etiketler: #Khvicha Kvaratskhelia #psg #transfer
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