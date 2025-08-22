Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kocaelispor, Oleksandr Syrota'yı kadrosuna kattı!

22.08.2025 21:00:00
Haber Merkezi
Kocaelispor, defans oyuncusu Oleksandr Syrota'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Ukraynalı defans oyuncusu Oleksandr Syrota'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Syrota. Futbolcu Oleksandr Syrota'nın kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Dinamo Kiev ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki defans oyuncusu, geçen sezon kiralık olarak Maccabi Haifa'da forma giymişti.

