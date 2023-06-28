Konferans Ligi finali Yunanistan'da!
UEFA, 2023-2024 Konferans Ligi finalinin Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
Avrupa Konferans Ligi'nin oynanacağı stat belli oldu.
UEFA yaptığı açıklamada, 2023-2024 Konferans Ligi finalinin Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
Ayrıca 2024-25 yılında oynanacak finalin ise Polonya'da yapılacağı belirtildi.
Konferans Ligi finali 29 mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.
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