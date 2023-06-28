Konferans Ligi finali Yunanistan'da!

UEFA, 2023-2024 Konferans Ligi finalinin Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2023 - 17:52
Konferans Ligi finali Yunanistan'da!
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Avrupa Konferans Ligi'nin oynanacağı stat belli oldu.

UEFA yaptığı açıklamada, 2023-2024 Konferans Ligi finalinin Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Ayrıca 2024-25 yılında oynanacak finalin ise Polonya'da yapılacağı belirtildi.

Konferans Ligi finali 29 mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.


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