Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağı 2 maçla başladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-24 sezonu 3. eleme turu ilk ayağı 2 maçla başladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-24 sezonu 3. eleme turu ilk ayağı 2 maçla start verdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının bu turunda, toplam 32 maç oynanacak.
Bu akşam oynanan maçlarda AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Maccabi Tel Aviv (İsrail) ile 1-1 berabere kalırken, Gent (Belçika) ise Pogon'u (Polonya) 5-0 yendi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunun ilk ayağında Türk takımları sahaya yarın çıkacak.
İlk maçına deplasmanda çıkacak Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yle TSİ 20.00'de karşılaşacak. Fenerbahçe, Slovenya'nın Maribor takımını, Yukatel Adana Demirspor ise Hırvatistan temsilcisi Osijek'i saat 21.00'de konuk edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tecavüzcüyle aynı evde yaşayan çocuk
- Akbelen görüşmesine 37 muhalefet vekili katılmamış!
- 'Türkiye ile anlaştık'
- 'Yarım saat kala...'
- “Hobi bahçesi” niteliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
- Milyoner'e damga vuran soru: Seyirciler bilemedi
- Tomas Elsnik: 'Galatasaray'ı eleyebiliriz'
- Dünyada düşüyor, Türkiye'de zirvede
- İstifaya hazırlanıyor
- Belediye Başkanı o sözlerini böyle savundu