Konyaspor, Hakan Keleş ile sözleşme imzaladı

Konyaspor, teknik direktörlük görevine getirilen Hakan Keleş ile sözleşme imzaladı.

AA
Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:57
Konyaspor, Hakan Keleş ile sözleşme imzaladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevine getirilen Hakan Keleş'le sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki imza töreninde, asbaşkanlarımızdan Mevlüt Karacaoğlu hazır bulundu. Teknik direktörümüz Hakan Keleş, 2023-2024 sezonu sonuna kadar takımımızın başında olacak. Hakan Keleş'e 'hoş geldin' diyor, Konyaspor'umuzda başarılar diliyoruz."


konyaspor Hakan Keleş Trendyol Süper Lig

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