Konyaspor maçı öncesi Trabzonspor'da 3 eksik!
Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da 3 futbolcu, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında cuma günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
2. ABDULLAH AVCI DÖNEMİNDE MAĞLUBİYET ALMADI
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, ardından İstanbul'da VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi ise deplasmanda 26 yıl sonra mağlup eden bordo-mavililer, deneyimli teknik direktör ile çıkışını sürdürmek istiyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Karadeniz ekibinde, Eren Elmalı'nın kart cezası, Orsic ve Umut Bozok'un da sakatlıkları bulunuyor.
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