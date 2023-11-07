Trabzonspor'un rakibi belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi

Yayınlanma: 07.11.2023 - 15:43

Güncelleme: 07.11.2023 - 15:43

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Bu turda, üçüncü eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 34 ekibin yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 5-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

"En alttan en üst lige kadar 164 takımın mücadele etme şansı bulduğu, Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası, her geçen yıl seyir zevkini artırarak bir futbol şölenine dönüşüyor. 62 yıllık tarihiyle futbolumuzun en önemli markalarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu. Takımlarımıza yaptığı katkı ve bireysel anlamda da futbolculara kendilerini gösterme fırsatı sunması açısından çok özel bir yere sahip. Bu kupa sürpriz sonuçları ve mücadelesiyle yıllarca konuşulan birçok hikayeye sahne oldu. Bu tur için de temennimiz, fair play ruhuyla birlikte seyir zevki yüksek, heyecanlı, bol gollü, dolu tribünler önünde oynanan, kaybedenin kazananı tebrik ettiği karşılaşmalara sahne olması. Mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Allah herkesin gönüllerine göre versin. Bu kupaya yıllardır isim sponsoru olarak büyük katkı sağlayan Ziraat Bankası ile karşılaşmaları canlı yayınlayan Turkuvaz Medya Grubu'na da buradan ayrıca teşekkür ediyorum."

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor

Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor

Sakaryaspor-Ankaraspor

MKE Ankaragücü-İskenderunspor

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor

Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor

Manisa FK-GMG Kastamonuspor

Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler

Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor

Teksüt Bandırmaspor-Somaspor

Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor

Eyüpspor-Ankara Demirspor

Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928

Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor FK

Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK

Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar

Kasımpaşa-Kırşehir Futbol Spor Kulübü

Adanaspor-Esenler Erokspor

Bodrum FK-Menemen FK

Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor

TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor

VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor

Erzurumspor-Anagold 24Erzincanspor

Göztepe-1461 Trabzon FK

Bitexen Antalyaspor-Kepezspor

Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor

RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor