Konyaspor'un yeni hocası belli oldu! Aleksandar Stanojevic...

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:30

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 09:30

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni hocasını buldu.

Sürpriz bir karar sonrası İlhan Palut ile yollarını ayıran yeşil-beyazlı ekip Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile prensip anlaşması sağladı. Stanojevic'in Konyaspor'a 1.5 yıllık imza atması bekleniyor.

49 yaşındaki Stanojevic kariyerinde daha önce; Partizan, Dalian Aerbin, Beijing Guoan, Maccabi Haifa, Beijing Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah, Beijing Renhe gibi takımlarda görev aldı.