Konyaspor'un yeni hocası belli oldu! Aleksandar Stanojevic...
İlhan Palut ile yollarını ayıran Konyaspor, yeni hocasını buldu. Yeşil - beyazlılar Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile prensip anlaşmasına vardı.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni hocasını buldu.
Sürpriz bir karar sonrası İlhan Palut ile yollarını ayıran yeşil-beyazlı ekip Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile prensip anlaşması sağladı. Stanojevic'in Konyaspor'a 1.5 yıllık imza atması bekleniyor.
49 yaşındaki Stanojevic kariyerinde daha önce; Partizan, Dalian Aerbin, Beijing Guoan, Maccabi Haifa, Beijing Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah, Beijing Renhe gibi takımlarda görev aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini öldürüp ormana gömdü
- Devlet Tiyatroları sözleşmeli 121 personel alacak
- Erdoğan'ın adaylık tartışması: AKP'nin '13' oyunu
- Düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu
- 'Adayı olmayacağı çok önceden belliydi'
- Atilla'dan 'Reza Zarrab' dosyasına ilişkin açıklamalar
- 'Halkbank' ile yapılan vurgunu anlattı
- 'Kafan hava alsın' demek suç mu?
- Bartın'daki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı
- Bir uyuşturucu baronu daha Türkiye'den çıktı!