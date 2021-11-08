Kumar iddiası! Gedson Fernandes kadro dışı

08 Kasım 2021 Pazartesi, 07:18

Portekiz basını, eski Galatasaraylı oyuncu Gedson Fernandes'in kurhanede alkol alırken Benfica yöneticileri tarafından yakalandığını ve kadro dışı kaldığını yazdı. Kulüp ise Gedson Fernandes'i Benfica B takımına gönderdi.

Gedson Fernandes'in B takıma gönderilmesinin ardından ise yerine Benfica B takımından Paulo Bernardo yazıldı. Galatasaray'ın tekrar transfer etmem için uğraşmasına rağmen Benfica'nın genç oyuncuyu bırakmaması üzerine transfer olmamıştı. Ocak ayında tekrardan transfer teklifi sunulması beklenilen genç oyuncu bu sezon 45 dakika forma giyebildi.

Galatasaray taraftarlarının sosyal medya hesaplarında yayınladığı Gedson Fernandes'in kuzeni Adriano ifadeleri ise şu şekilde:"Gedson'un sabaha kadar alkol alıp kumarhanede yakalandığı haberi tamamen yalan. Tek gerçek haber, Benfica'nın sözleşme yenileme konusunda ısrar etmesi ve Gedson’un sözleşme uzatmayı kabul etmemesi."

Kaynak: Ajansspor