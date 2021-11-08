Kumar iddiası! Gedson Fernandes kadro dışı
Galatasaray'ın eski futbolcusu Gedson Fernandes, kumarhanede uyuklarken görülünce Benfica B takımına gönderildi.
Portekiz basını, eski Galatasaraylı oyuncu Gedson Fernandes'in kurhanede alkol alırken Benfica yöneticileri tarafından yakalandığını ve kadro dışı kaldığını yazdı. Kulüp ise Gedson Fernandes'i Benfica B takımına gönderdi.
Gedson Fernandes'in B takıma gönderilmesinin ardından ise yerine Benfica B takımından Paulo Bernardo yazıldı. Galatasaray'ın tekrar transfer etmem için uğraşmasına rağmen Benfica'nın genç oyuncuyu bırakmaması üzerine transfer olmamıştı. Ocak ayında tekrardan transfer teklifi sunulması beklenilen genç oyuncu bu sezon 45 dakika forma giyebildi.
Galatasaray taraftarlarının sosyal medya hesaplarında yayınladığı Gedson Fernandes'in kuzeni Adriano ifadeleri ise şu şekilde:"Gedson'un sabaha kadar alkol alıp kumarhanede yakalandığı haberi tamamen yalan. Tek gerçek haber, Benfica'nın sözleşme yenileme konusunda ısrar etmesi ve Gedson’un sözleşme uzatmayı kabul etmemesi."
Kaynak: Ajansspor
İlgili Haberler
- Milano derbisinde Milan ile Inter berabere kaldı
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Başkentte Kurtuluş Savaşı restorasyonu
- Lütfü Türkkan görevden alındı
- Rüşvet, para kasaları, hırsızlık...
- AKP'li belediye başkanı yurttaşı şehirden kovdu
- Rektörden 'uzun eşek heykeli' açıklaması
- Lütfü Türkkan’dan açıklama
- Yurttaş isyan etti: İntihar edeceğim sorumlusu devlettir
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- Bir zam da alkole