Kupada Altay'dan müthiş geri dönüş!
Kupada 2-0 yenik duruma düşen Altay, Manisaspor'u 4-2 yenip tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Altay, Manisa FK’yı 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Altay 2-0 yenik duruma düştüğü maçı çevirmesini bildi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Özgür Ertem xx, Murat Tuğberk Curbay xx
Altay: Cihan xx, Tolga x (Cebrail dk. 55 xx), Aka x (Deniz Kadah dk. 55 x), Thiam xx, Kazımcan xx, Zeki xx, Thaciano xx, Rodriguez xx (Cem dk. 85 ?), Erhan Çelenk x (Kappel dk. 55 xx), Rayan xxx, Paixao xxx (Pinares dk. 85 ?)
Yedekler: Ozan, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Manisa FK: Metin x, Mehmet Yılmaz xx (Özgür Çek dk. 65 x), Ahmet x, Veli xx, Muhammet x (Efe dk. 83 ?), Kubilay x (Mehmet Çelik dk. 83 ?), Sousa x (Kouter dk. 61 x), Hakan xx (Tormin dk. 65 x), Yiğit x, Kemal x, Tabekou xx
Yedekler: Samet, Landre, Sertaç, Diallo, Okan
Teknik Direktör: Turgay Altay
Goller: Veli Çetin (dk. 34), Tabekou (dk. 41) (Manisa FK), Rayan (dk. 56 ve 69), Paixao (dk. 74 ve 84)(Altay)
Sarı kartlar: Rodriguez (Altay), Veli Çetin (Manisa FK)
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