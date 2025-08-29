Kura çekimi yapıldı... Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki 8 rakibi netleşti.
Avrupa Ligi'nin kura çekimi, UEFA genel merkezinde gerçekleştirilirken Fenerbahçe kuraya 2. torbadan katıldı.
Fenerbahçe lig aşamasındaki ilk maçını 24 ya da 25 Eylül'de oynayacak. Sarı-lacivertli ekip lig aşamasındaki son maçına 29 Ocak 2026'da çıkacak.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri şöyle:
Aston Villa
Dinamo Zagreb (D)
Ferencvaros
Viktoria Plzen (D)
Nice
FCSB (D)
Stuttgart
Brann (D)
Avrupa Ligi'nin 2025/26 sezonu maç takvimi şöyle:
1. HAFTA: 24–25 Eylül 2025
2. HAFTA: 2 Ekim 2025
3. HAFTA: 23 Ekim 2025
4. HAFTA: 6 Kasım 2025
5. HAFTA: 27 Kasım 2025
6. HAFTA: 11 Aralık 2025
7. HAFTA: 22 Ocak 2026
8. HAFTA: 29 Ocak 2026
Play-off Eleme Turu: 19-26 Şubat 2026
Son 16: 12-19 Mart 2026
Çeyrek Final: 9-16 Nisan 2026
Yarı Final: 30 Nisan - 7 Mayıs 2026
Final: 20 Mayıs 2026