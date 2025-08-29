Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kura çekimi yapıldı... Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Kura çekimi yapıldı... Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

29.08.2025 14:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kura çekimi yapıldı... Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakipleri çekilen kuranın ardından belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki 8 rakibi netleşti. 

Avrupa Ligi'nin kura çekimi, UEFA genel merkezinde gerçekleştirilirken Fenerbahçe kuraya 2. torbadan katıldı.

Fenerbahçe lig aşamasındaki ilk maçını 24 ya da 25 Eylül'de oynayacak. Sarı-lacivertli ekip lig aşamasındaki son maçına 29 Ocak 2026'da çıkacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri şöyle:

Aston Villa

Dinamo Zagreb (D)

Ferencvaros

Viktoria Plzen (D)

Nice

FCSB (D)

Stuttgart

Brann (D)

Avrupa Ligi'nin 2025/26 sezonu maç takvimi şöyle:

1. HAFTA: 24–25 Eylül 2025

2. HAFTA: 2 Ekim 2025

3. HAFTA: 23 Ekim 2025

4. HAFTA: 6 Kasım 2025

5. HAFTA: 27 Kasım 2025

6. HAFTA: 11 Aralık 2025

7. HAFTA: 22 Ocak 2026

8. HAFTA: 29 Ocak 2026

Play-off Eleme Turu: 19-26 Şubat 2026

Son 16: 12-19 Mart 2026

Çeyrek Final: 9-16 Nisan 2026

Yarı Final: 30 Nisan - 7 Mayıs 2026

Final: 20 Mayıs 2026

 

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa avrupa ligi #kura çekimi

İlgili Haberler

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... İsmail Kartal'a sürpriz talip!
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... İsmail Kartal'a sürpriz talip! Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası adı Fenerbahçe'ye anılan İsmail Kartal için Rus ekibi Spartak Moskova'nın devrede olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Mourinho kararı dünya basınında! 'Pahalıya mal oldu'
Fenerbahçe'nin Mourinho kararı dünya basınında! 'Pahalıya mal oldu' Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin, Portekizli teknik adamın görevine son vermesi dış basında büyük yankı buldu.
Ödenecek bonservis belli oldu: Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de!
Ödenecek bonservis belli oldu: Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de! Fenerbahçe, Benfica ile Kerem Aktürkoğlu transferi için anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcu için ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu.