Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... İsmail Kartal'a sürpriz talip!

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de İsmail Kartal olmuştu. Öte yandan deneyimli teknik adam için sürpriz bir takım devreye girdi.

İSMAİL KARTAL'A SPARTAK MOSKOVA KANCASI

DHA'nın haberine göre Spartak Moskova, İsmail Kartal'ı gündemine aldı. Haberde İsmail Kartal'ın göreve sıcak bakmadığı ancak Rus ekibinin deneyimli isimle görüşme planladığı aktarıldı.

FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR

Yine haberde İsmail Kartal'ın teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'ye sıcak baktığı bildirildi.