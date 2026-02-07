Küresel kriz olimpiyat madalyalarına da yansıdı: Tarihin en pahalı madalyaları dağıtılacak

İtalya’da düzenlenen 2026 Milano–Cortina Kış Olimpiyatları, spor performanslarının yanı sıra ekonomik bir rekorla da anılacak. Küresel belirsizliklerin tetiklediği değerli maden fiyatlarındaki sert yükseliş, olimpiyat madalyalarının bugüne kadarki en yüksek maliyetle üretilmesine neden oldu. Organizasyon kapsamında 700’ü aşkın madalya, tarihte eşi görülmemiş bir maddi değere sahip olacak.

MADALYALARIN MALİYETİ ÜÇ KATINA ÇIKTI

Milano–Cortina 2026 Oyunları’nda 16 spor dalında dağıtılacak madalyaların her biri, 2024 Paris Olimpiyatları’nda verilen madalyalara kıyasla yaklaşık üç kat daha pahalıya mal oluyor. Bunun temel nedeni, altın ve gümüş fiyatlarının son iki yılda sırasıyla iki ve üç kat artması. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yaklaşık 5 bin dolara ulaşırken, gümüş ise iki yıl önce 23 dolar seviyesindeyken ocak ayı sonunda 117 dolarla zirve yaptı. Analizlere göre bu yükseliş, yalnızca 2025’in başından itibaren yüzde 250’ye varan bir artışı ifade ediyor.

KÜRESEL BELİRSİZLİK VE ARTAN TALEP ETKİLİ

Uzmanlar, hükümetlerin artan jeopolitik riskler nedeniyle altın rezervlerini güçlendirmesinin fiyatları yukarı çektiğine dikkat çekiyor. Gümüşteki artış ise yalnızca mücevher sektörüne değil, elektrikli araçlar ve yapay zekâ veri merkezleri gibi yeni teknolojilere olan talebin hızla yükselmesine bağlanıyor. Bu tablo, olimpiyat madalyalarının üretim maliyetlerini de doğrudan etkiliyor.

ALTIN MADALYA SANILDIĞI GİBİ “TAM ALTIN” DEĞİL

Olimpiyat madalyalarının yaklaşık bir asırdır saf altından üretilmediği biliniyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi kurallarına göre altın madalyalar, yüzde 92,5 oranında gümüşten oluşuyor ve yalnızca 6 gram saf altın kaplama içeriyor.

Buna rağmen, artan metal fiyatları nedeniyle 2026’da bir altın madalyanın yalnızca içerdiği değerli metaller üzerinden yaklaşık 2.300 dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Gümüş madalyaların ise yaklaşık 1.400 dolar seviyesinde bir maddi karşılığı bulunuyor.

TARİHİ DEĞER MADDİ DEĞERİN ÖNÜNE GEÇİYOR

Uzmanlara göre bazı eski olimpiyat madalyaları, taşıdıkları tarihsel anlam nedeniyle 20 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor. Ancak bu tür satışlar son derece nadir gerçekleşiyor. Çünkü sporcular için madalyalar, maddi karşılığından çok, yıllar süren emek, disiplin ve dünya çapında bir başarının simgesi olarak görülüyor.