Kuşadası’ndan İzmir Valiliği’ne taraftar tepkisi

İzmir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı’nda, Kuşadasıspor ile Bornova 1877 arasında bugün oynanacak Play-Off maçına, ‘güvenlik’ gerekçesiyle siyah-beyazlı kulübün taraftarlarının alınmamasına karar verdi. Karara tepki gösteren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadasıspor taraftarlarının en doğal sportif hakkının gasp edildiği bu kararın acil olarak geri çekilmesini talep ediyoruz” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.05.2024 - 15:32
Kuşadası’ndan İzmir Valiliği’ne taraftar tepkisi
Abone Ol google-news

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ilk yılında Play-Off'a kalmayı başaran İzmir temsilcisi Bornova 1877, Aydın ekibi Kuşadasıspor ile bir üst tura çıkmak için Play-Off'larda karşı karşıya geliyor. Bugün saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi İzmir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı’nda, ‘güvenlik’ gerekçesiyle deplasman taraftarının maça alınmama kararı verildi.

Valiliğin kararına tepki gösteren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadasıspor taraftarlarının alınmayacağını üzülerek öğrendik. İzmir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı’nda ‘güvenlik sağlanamayacağı’ gerekçesiyle alınan bu yasak, büyük bir hezeyan içinde alınmış yanlış bir karardır. Bu karar centilmence mücadele ederek, kazanma ya da kaybetme  şansı elinden alınmak istenen Kuşadasıspor’un peşin mağlubiyetine imza atmaktan öteye geçmeyecektir. Peşin niyet okuyarak güvenlik kaygısı ile alınan ve Kuşadasıspor taraftarının en doğal sportif hakkının gasp edildiği bu kararın  acil olarak geri çekilmesini talep ediyoruz. Kuşadasısporlu taraftarlarımızın centilmenlik içinde takımlarını destekleyeceklerinden hiçbir şüphemiz yoktur. İzmir Valiliğimizin, bu konuda alınan  yanlış karardan dönmesini ve bu akşamki maçta Kuşadasısporlu taraftarlarımızın tribünlerde hak ettiği yeri almasını bekliyoruz” diye konuştu.


Bornova haberleri Kuşadası haberleri Ömer Günel haberleri Deplasman haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aston Villa'da Zaniolo gelişmesi!

Aston Villa'da Zaniolo gelişmesi!
Ece Üner’den Taksim Yasağına Büyük Tepki: “Bizi Şizofren Ettiniz”

Ece Üner’den Taksim Yasağına Büyük Tepki: “Bizi Şizofren Ettiniz”
CEV Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımına Türkiye damgası

CEV Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımına Türkiye damgası
Erbakan’dan Bahçeli’nin ‘soyadı’ sözlerine cevap: Dedemiz yaşında insan, karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz

Erbakan’dan Bahçeli’nin ‘soyadı’ sözlerine cevap: Dedemiz yaşında insan, karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz
Xabi Alonso'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda: 'Bayer Leverkusen beni aradı'

Xabi Alonso'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda: 'Bayer Leverkusen beni aradı'
Eşini yakın arkadaşı ve yengesiyle aldattı: Mahkeme affetmedi!

Eşini yakın arkadaşı ve yengesiyle aldattı: Mahkeme affetmedi!
Kibariye'den pes dedirten sözler: 'Her erkek yapar'

Kibariye'den pes dedirten sözler: 'Her erkek yapar'
4 yaşındaki erkek çocuğa “taciz” iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı

4 yaşındaki erkek çocuğa “taciz” iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı