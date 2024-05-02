Kuşadası’ndan İzmir Valiliği’ne taraftar tepkisi

Yayınlanma: 02.05.2024 - 15:32

Güncelleme: 02.05.2024 - 15:32

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ilk yılında Play-Off'a kalmayı başaran İzmir temsilcisi Bornova 1877, Aydın ekibi Kuşadasıspor ile bir üst tura çıkmak için Play-Off'larda karşı karşıya geliyor. Bugün saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi İzmir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı’nda, ‘güvenlik’ gerekçesiyle deplasman taraftarının maça alınmama kararı verildi.

Valiliğin kararına tepki gösteren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadasıspor taraftarlarının alınmayacağını üzülerek öğrendik. İzmir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı’nda ‘güvenlik sağlanamayacağı’ gerekçesiyle alınan bu yasak, büyük bir hezeyan içinde alınmış yanlış bir karardır. Bu karar centilmence mücadele ederek, kazanma ya da kaybetme şansı elinden alınmak istenen Kuşadasıspor’un peşin mağlubiyetine imza atmaktan öteye geçmeyecektir. Peşin niyet okuyarak güvenlik kaygısı ile alınan ve Kuşadasıspor taraftarının en doğal sportif hakkının gasp edildiği bu kararın acil olarak geri çekilmesini talep ediyoruz. Kuşadasısporlu taraftarlarımızın centilmenlik içinde takımlarını destekleyeceklerinden hiçbir şüphemiz yoktur. İzmir Valiliğimizin, bu konuda alınan yanlış karardan dönmesini ve bu akşamki maçta Kuşadasısporlu taraftarlarımızın tribünlerde hak ettiği yeri almasını bekliyoruz” diye konuştu.