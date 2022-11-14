Kylian Mbappe'den ahlak dışı hareket! Büyük ceza geliyor

14 Kasım 2022 Pazartesi, 14:15

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) sahasında Auxerre'i konuk etti. Ligin zirvesinde yer alan PSG, rakibini 5-0 mağlup ederek üç puan kazandı.

PSG'nin gollerini 11. dakikada Kylian Mbappe, 51. dakikada Carlos Soler, 57. dakikada Achraf Hakimi, 81. dakikada Renato Sanchez ve 84. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.

Milliyet'in aktardığına göre karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları soyunma odası koridorlarına doğru yöneldi. Mbappe, koridorda kendi soyunma odasına doğru yürürken, kadroda yer almayan Auxerre'in genç oyuncusu Kays Ruiz-Atil ile karşılaştı.

Mbappe, 20 yaşındaki oyuncuya dönerek cinsel organını tuttu. Kays Ruiz-Atil, Mbappe'nin bu hareketine karşılık vermedi. Yıldız oyuncu da doğrudan kendi soyunma odasına girdi. Mbappe, kendisi hakkında açıklamalar yaptığı için Kays Ruiz-Atil'e bu hareketi yaptığı iddia edildi.

BÜYÜK CEZA YOLDA

Soyunma odası koridorlarında yaşanan bu olay basına da yansıdı. Fransa Futbol Federasyonu'nun görüntüleri inceleyerek Kylian Mbappe'ye büyük bir ceza vermesi bekleniyor.



