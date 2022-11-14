Kylian Mbappe'den ahlak dışı hareket! Büyük ceza geliyor

Paris Saint-Germain (PSG) ile Auxerre arasında Parc des Princes'ta oynanan mücadelenin ardından soyunma odası koridorlarında skandal bir olay yaşandı. Olayın başrolünde ise PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2022 Pazartesi, 14:15
Kylian Mbappe'den ahlak dışı hareket! Büyük ceza geliyor
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Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) sahasında Auxerre'i konuk etti. Ligin zirvesinde yer alan PSG, rakibini 5-0 mağlup ederek üç puan kazandı.

PSG'nin gollerini 11. dakikada Kylian Mbappe, 51. dakikada Carlos Soler, 57. dakikada Achraf Hakimi, 81. dakikada Renato Sanchez ve 84. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.

Milliyet'in aktardığına göre karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları soyunma odası koridorlarına doğru yöneldi. Mbappe, koridorda kendi soyunma odasına doğru yürürken, kadroda yer almayan Auxerre'in genç oyuncusu Kays Ruiz-Atil ile karşılaştı.

Mbappe, 20 yaşındaki oyuncuya dönerek cinsel organını tuttu. Kays Ruiz-Atil, Mbappe'nin bu hareketine karşılık vermedi. Yıldız oyuncu da doğrudan kendi soyunma odasına girdi. Mbappe, kendisi hakkında açıklamalar yaptığı için Kays Ruiz-Atil'e bu hareketi yaptığı iddia edildi.

BÜYÜK CEZA YOLDA

Soyunma odası koridorlarında yaşanan bu olay basına da yansıdı. Fransa Futbol Federasyonu'nun görüntüleri inceleyerek Kylian Mbappe'ye büyük bir ceza vermesi bekleniyor.



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