Antalyaspor kupada zorlanmadan turladı!
Türkiye Kupası 4. tur maçında Antalyaspor, sahasında Pendikspor'u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Türkiye Kupası 4. tur maçında Antalyaspor, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi.
Corendon Airlines Park'ta oynanan maçı Antalyaspor 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9 ve 33. dakikalarda Luiz Adriano ve 45+1. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.
Maçta Luiz Adriano, iki golün yanı sıra Soner Aydoğdu'nun attığı golde de asist yaparak maça damga vurdu.
Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor adını Türkiye Kupası'nda bir üst tura yazdırdı.
Kupada kura çekimi 10 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.
Video Haberler
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
- ''Tarihimizde kopukluk var''
- ''Görenler fotoğraf çekiyor''
- Atatürk'ün odası bakım sonrası 10 Kasım'a hazır
- Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
En Çok Okunan Haberler
-
- Altılı masada istifa resti
- Cihan Kolivar tutuklandı
- Yüzlerce kişinin önünde cinsel ilişkiye girdiler
- Bursa'da facia!
- İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
- AKP kaybedebilir ama...
- Yandaşlık yapacağım derken...
- Rozetini Kılıçdaroğlu taktı: Düğünden CHP'ye!
- İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' davası açıklaması
- 'Erdoğan yetkisini kullanabilir'