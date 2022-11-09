Antalyaspor kupada zorlanmadan turladı!

Türkiye Kupası 4. tur maçında Antalyaspor, sahasında Pendikspor'u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2022 Çarşamba, 18:57
Antalyaspor kupada zorlanmadan turladı!
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Türkiye Kupası 4. tur maçında Antalyaspor, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan maçı Antalyaspor 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9 ve 33. dakikalarda Luiz Adriano ve 45+1. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

Maçta Luiz Adriano, iki golün yanı sıra Soner Aydoğdu'nun attığı golde de asist yaparak maça damga vurdu.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor adını Türkiye Kupası'nda bir üst tura yazdırdı.

Kupada kura çekimi 10 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.


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