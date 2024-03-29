LaMelo Ball'dan Charlotte Hornets'a kötü haber: Sezonu kapadı!

Charlotte Hornets'un yıldız oyuncusu LaMelo Ball, sezon başında yaşadığı ayak bileği sakatlığının iyileşme süreci nedeniyle sezonun geri kalanını kaçıracak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 13:25
LaMelo Ball'dan Charlotte Hornets'a kötü haber: Sezonu kapadı!
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Charlotte Hornets'ın, yıldız oyuncusu LaMelo Ball'u sezon sonuna dek kenara alacağı bildirildi.

Ball'un sezonu, takımın genç yıldızı sezonun son on karşılaşmasında parkelerden uzak tutmaya karar vermesiyle erken sona ermiş oldu.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Ball, sezon başında yaşadığı ayak bileği sakatlığının iyileşme süreci nedeniyle sezonun geri kalanını kaçıracak.

LaMelo'nun sakatlığı, bu sezon Hornets formasıyla 22 maçta kariyer rekoru olan 23,9 sayı ortalamasıyla oynadığı sürecin ardından gelmişti.

Doğu Konferansı'nda 18-54'lük dereceyle 13. sırada yer alan Hornets, playoff mücadelesinden çoktan elenmiş durumda.


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