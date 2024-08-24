Leipzig sezona galibiyetle başladı
Bundesliga'nın ilk haftasında Leipzig, Bochum'u sahasında 1-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga ilk hafta maçında Leipzig, sahasında Bochum ile karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Leipzig'e galibiyeti getiren golü 59. dakikada Antonio Nusa attı.
Leipzig'te Elif Elmas karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Ev sahibi ekipte Willi Orban, 85. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Leipzig, yeni sezona 3 puanla başladı. Bochum ise ilk hafta maçında puanla tanışamadı.
Leipzig, ligin bir sonraki haftasında zorlu Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Bochum, ikinci hafta maçında sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.
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