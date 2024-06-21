Leipzig'de sessiz gece: Hollanda ile Fransa yenişemedi!

Hollanda ile Fransa, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 23:56
Leipzig'de sessiz gece: Hollanda ile Fransa yenişemedi!
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EURO 2024 D Grubu ikinci maçında Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile Didier Deschamps'ın yönetimindeki Fransa 0-0 berabere kaldı.

Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da birçok pozisyona girmesine rağmen maçtan gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 noktalandı.

Fransa'da önceki maçta burnu kırılan Kylian Mbappe, yedek kulübesinde bulunmasına rağmen maçta forma giymedi.

OFSAYT KARARI TARTIŞMA YARATTI

Fransa'da yıldız oyuncu Antoine Griezmann karşı karşıya iki net pozisyondan yararlanamazken, Hollanda'da Xavi Simons'un 69. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Simons'un geçerlilik kazanmayan golü yaklaşık 3 dakika VAR'da incelenirken, Hollanda cephesi iptal kararına büyük tepki gösterdi.

Bu sonuçla birlikte iki takım da 4 puana yükselirken, gruptaki kaderlerini son maça bırakmış oldu.

Grubun bir sonraki maçında Fransa grup sonuncusu Polonya ile karşılaşırken, Hollanda zorlu rakibi Avusturya ile mücadele edecek.

PUAN DURUMU

1- Hollanda (4)

2- Fransa (4)

3- Avusturya (3)

4- Polonya (0)


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