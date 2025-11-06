Cumhuriyet Gazetesi Logo
Leverkusen Devler Ligi'nde Mourinho'ya şans tanımadı!

Leverkusen Devler Ligi'nde Mourinho'ya şans tanımadı!

6.11.2025 01:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Leverkusen Devler Ligi'nde Mourinho'ya şans tanımadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, sahasında Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup oldu. Benfica'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde puanı bulunmuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Benfica, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi Bayer Leverkusen, 1-0 kazandı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golü 65. dakikada Patrik Schick attı.

Bu sonucun ardından Benfica'nın Devler Ligi'nde puan hasreti sürdü. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıkan Benfica'nın puanı bulunmuyor. Benfica'da 4 Şampiyonlar Ligi maçının 3'ünde takımın başında Jose Mourinho yer aldı. Bayer Leverkusen, Devler Ligi'nde puanını 5 yaptı.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Ajax deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen, bu kez Manchester City deplasmanına konuk olacak.

İlgili Konular: #Benfica #uefa şampiyonlar ligi #Bayer Leverkusen