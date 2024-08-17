Ligue 1'de korkutan sakatlık: Hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 17.08.2024 - 21:16

Güncelleme: 17.08.2024 - 21:16

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Reims ile Lille karşı karşıya geldi.

Maçın 12. dakikasında Lilleli oyuncu Angel Gomes, Reimsli futbolcu Amadou Kone'nin sert faulü sonrasında yerde kaldı.

Angel Gomes yere düştükten sonra maçın hakemi direkt sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti. Angel Gomes için saha içerisinde 25 dakikalık bir tedavi uygulandı.

Bu sırada maç oynanmadı ve stadyumda sık sık tecrübeli futbolcu için tezahürat yapıldı. Angel Gomes sağlık görevlileri tarafından sedyeye bindirildi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Oyuncunun tedavisinin ardından oyun uzun süre durakladı. Futbolcular bir süre ısınma çalışması yaptıktan sonra maç yeniden başladı.