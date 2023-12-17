Lille - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lille, Fransa Ligue 1'in 16. hafta maçında kendi sahasında PSG ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:03
Lille - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor.

Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, kendi sahasında Luis Enrique'nin ekibi PSG ile karşı karşıya gelecek.

LİLLE - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Decathlon Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

LİLLE - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Lille, oynadığı son maçta Clermont deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

PSG ise kendi sahasında ağırladığı Nantes'ı  2-1 mağlup etmişti.


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