Lille - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lille, Fransa Ligue 1'in 16. hafta maçında kendi sahasında PSG ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, kendi sahasında Luis Enrique'nin ekibi PSG ile karşı karşıya gelecek.
LİLLE - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Decathlon Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.
LİLLE - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Lille, oynadığı son maçta Clermont deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
PSG ise kendi sahasında ağırladığı Nantes'ı 2-1 mağlup etmişti.
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