Lionel Messi, Diego Maradona'nın son gol attığı formasını giydi

Yayınlanma: 31.07.2023 - 12:17

Güncelleme: 31.07.2023 - 12:17

Lionel Messi'den Maradona formalı paylaşım.

Arjantinli yıldız, Diego Armando Maradona'nın ABD'de düzenlenen 1994 Dünya Kupası'nda son kez gol sevinci yaşadığı formayla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

MİLLİ TAKIMDA SON GOLÜ

Maradona, ABD'de düzenlenen 1994 FIFA Dünya Kupası'nda sadece iki maçta forma giymişti. Yunanistan'a bir gol atan Maradona, milli takım formasıyla son golünü atmıştı.

DOPİNGLİ ÇIKMIŞTI

Maradona, Dünya Kupası'ndaki son maçında da Nijerya karşısında forma giymişti. Maçın ardından doping testine götürülen Maradona'nın sonucu pozitif çıkmıştı.

Maradona otobiyografisinde dopingin çıkmasının nedeninin antrenörünün verdiği Rip Fuel adlı bir güç içeceği olduğunu savunmuştu.



O doping testi, Maradona'nın millî futbol kariyerinin sonu oldu.

17 yaşından beri millî takımda oynayan Maradona 91 maçta 34 gol kaydetmişti.

Arjantinli yıldız 2020 yılında hayatını kaybetti.