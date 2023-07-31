Lionel Messi, Diego Maradona'nın son gol attığı formasını giydi
Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, Diego Armando Maradona'nın milli takımda gol sevinci yaşadığı son formasıyla bir paylaşımda bulundu.
Lionel Messi'den Maradona formalı paylaşım.
Arjantinli yıldız, Diego Armando Maradona'nın ABD'de düzenlenen 1994 Dünya Kupası'nda son kez gol sevinci yaşadığı formayla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
MİLLİ TAKIMDA SON GOLÜ
Maradona, ABD'de düzenlenen 1994 FIFA Dünya Kupası'nda sadece iki maçta forma giymişti. Yunanistan'a bir gol atan Maradona, milli takım formasıyla son golünü atmıştı.
DOPİNGLİ ÇIKMIŞTI
Maradona, Dünya Kupası'ndaki son maçında da Nijerya karşısında forma giymişti. Maçın ardından doping testine götürülen Maradona'nın sonucu pozitif çıkmıştı.
Maradona otobiyografisinde dopingin çıkmasının nedeninin antrenörünün verdiği Rip Fuel adlı bir güç içeceği olduğunu savunmuştu.
O doping testi, Maradona'nın millî futbol kariyerinin sonu oldu.
17 yaşından beri millî takımda oynayan Maradona 91 maçta 34 gol kaydetmişti.
Arjantinli yıldız 2020 yılında hayatını kaybetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğlu öldürülen baba konuştu!
- Jandarma'dan 'Mahmut Tanal' açıklaması
- Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme
- AB'den İsmailağacıları üzecek karar
- Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi!
- Akbelen'deki kelepçe katile takılmadı
- İBB adayını açıkladı
- İşte Cumhur İttifakı'nın İzmir planı
- Türkiye'deki silahlı saldırı dalgası sürüyor!
- Akaryakıta yeni zam geliyor