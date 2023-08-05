Lionel Messi forma imzaladı, temizlikçi işinden oldu!

Yayınlanma: 05.08.2023 - 19:16

Güncelleme: 05.08.2023 - 19:17

Arjantin futbolunun efsane ismi Lionel Messi'nin 2023 yılında transfer olduğu Inter Miami takımının DRV PNK Stadyumu'nda çalışan temizlik görevlisi Cristian Salamanca, Messi'den imza aldıktan sonra işten çıkarıldığını açıkladı.

Arjantin medyasında yer alan habere göre, olay günü yaşananları anlatan Salamanca, "Otobüslerin park ettiği alandaki banyoları temizliyordum" diyerek takım otobüsü alana vardığında futbolcuların teker teker otobüsten indiğini, otobüsten en son Lionel Messi'nin indiğini söyledi. Messi'ye "Hey, dünya şampiyonu" diye seslenen Salamanca, ardından Messi'ye Arjantin takımının forması ile bir kalem uzattı. Messi'nin formayı imzalamasından hemen sonra ise stadyum güvenliği Salamanca'nın yanına gelerek temizlik işçisini alandan uzaklaştırdı. Bu olayın ardından Salamanca'nın işine son verildi.

Salamanca, Orlando City takımına karşı oynanacak Lig Kupası maçı öncesi Messi'nin imzasını aldıktan sonra kovulduğunu söyleyerek "Ama her saniyesine değerdi" diye konuştu.

Messi'nin Inter Miami ile imzaladığı sözleşmenin kendisine 'maksimum güvenlik' sağladığı ifade edilirken, kulüp çalışanları ve taşeron işçiler de dahil tüm çalışanlardan işe başlamadan önce 'profesyonel davranışlarını' korumalarının talep edildiği ve Inter Miami'nin 10 numarası Messi'den fotoğraf veya imza almalarının yasaklandığı bilgisi paylaşıldı.