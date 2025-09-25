Cumhuriyet Gazetesi Logo
Liverpool'da Hugo Ekitike'ye ağır ceza!

Liverpool'da Hugo Ekitike'ye ağır ceza!

25.09.2025 19:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Liverpool'da Hugo Ekitike'ye ağır ceza!

Liverpool'un Fransız forveti Hugo Ekitike, Southampton maçında formasını çıkararak gördüğü kırmızı kart sonrası ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalabilir.

Liverpool'un Fransız yıldızı Hugo Ekitike, Southampton maçındaki hareketiyle gündeme oturdu.

İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, Southampton ile kozlarını paylaşmıştı.

Karşılaşmada ağları havalandıran Hugo Ekitike, gol sevinci sırasında formasını çıkarınca ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu hareket Fransız oyuncuya pahalıya patladı.

Daily Mail'in haberine göre, Southampton'a attığı golün ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle Ekitike'nin iki haftalık maaşından kesinti yapılması ve kulüp içinde disiplin cezalarıyla yüzleşmesi gündemde.

İlgili Konular: #ceza #liverpool