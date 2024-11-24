Liverpool deplasmanda Salah ile güldü: Puan farkı 8'e çıktı!

Yayınlanma: 24.11.2024 - 19:39

Güncelleme: 24.11.2024 - 19:39

Premier Lig 13. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Southampton ile karşılaştı. St. Mary's Stadı'nda oynanan maçı Liverpool 3-2 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Dominik Szoboszlai, 65 ve 83. dakikalarda ise Mohamed Salah kaydetti.

PUAN FARKI 8 OLDU

Liverpool'da galibiyetin mimarı olan Salah, bu sezon Premier Lig'deki 10. golünü kaydetti. Mısırlı yıldız ayrıca 6 da asist yaptı.

Manchester City'nin kaybettiği haftada Liverpool, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Southampton ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Manchester City ile karşılaşacak. Southampton ise Brighton'a konuk olacak.