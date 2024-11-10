Mohamed Salah yıldızlaştı: Liverpool, Aston Villa'yı devirdi!
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig 11. hafta maçında Liverpool, Manchester City'nin puan kaybettiği haftada Aston Villa ile karşılaştı. Anfield'da oynanan maçı Liverpool 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Darwin Nunez, 84. dakikada Mohamed Salah kaydetti.
Bir gol ve 1 asist yapan Muhammed Salah, karşılaşmada öne çıkan isim oldu.
Liverpool ligde üst üste 2., toplamda ise 9. galibiyetini aldı. Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, ilk kez 4 maç üst üste mağlubiyet yaşadı.
23 puanlı Manchester City'nin kaybettiği haftada Arne Slot'un takımı puanını 28'e çıkardı. Aston Villa 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Southampton ile karşılaşacak. Aston Villa ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.
Etiketler: #liverpool #Aston Villa #İngiltere Premier Lig
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