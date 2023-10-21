Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Everton ile karşılaşacak. Merseyside derbisi TSİ 14:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 11:03
Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de Merseyside derbisi heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

LİVERPOOL - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Brighton ile 2-2 berabere kalmıştı.

Everton ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 3-0 mağlup etmişti.


liverpool everton İngiltere Premier Lig canlı canlı anlatım Canlı yayın

İlgili Haberler

Liverpool'lu yıldız Hollanda'yı 90+3'te kurtardı!

Liverpool'lu yıldız Hollanda'yı 90+3'te kurtardı!
Liverpool Avrupa Ligi'nde hatasız yürüyor

Liverpool Avrupa Ligi'nde hatasız yürüyor
VAR kayıtları açıklanmıştı... Liverpool'dan maç tekrarı talebi!

VAR kayıtları açıklanmıştı... Liverpool'dan maç tekrarı talebi!

En Çok Okunan Haberler