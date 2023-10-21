Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Everton ile karşılaşacak. Merseyside derbisi TSİ 14:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de Merseyside derbisi heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.
LİVERPOOL - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
LİVERPOOL - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Brighton ile 2-2 berabere kalmıştı.
Everton ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 3-0 mağlup etmişti.
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