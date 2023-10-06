Liverpool Avrupa Ligi'nde hatasız yürüyor

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Liverpool, sahasında Union Saint-Gilloise'i 2-0 mağlup etti ve ikide iki yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 00:18
Liverpool Avrupa Ligi'nde hatasız yürüyor
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Liverpool, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i konuk etti.

Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak ikide iki yaptı.

Maçın 44. dakikasında Hollandalı oyuncu Gravenberch'in golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan Liverpool, 90+2'de Jota'nın golü ile farkı ikiye çıkararak galibiyete uzandı.

Bu sonucun ardından Liverpool 6 puana yükselirken Union Saint-Gilloise ise 1 puanda kaldı.


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