Liverpool Avrupa Ligi'nde hatasız yürüyor
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Liverpool, sahasında Union Saint-Gilloise'i 2-0 mağlup etti ve ikide iki yaptı.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Liverpool, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i konuk etti.
Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak ikide iki yaptı.
Maçın 44. dakikasında Hollandalı oyuncu Gravenberch'in golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan Liverpool, 90+2'de Jota'nın golü ile farkı ikiye çıkararak galibiyete uzandı.
Bu sonucun ardından Liverpool 6 puana yükselirken Union Saint-Gilloise ise 1 puanda kaldı.
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