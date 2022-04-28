Liverpool, Jurgen Klopp'un sözleşmesini uzattı

28 Nisan 2022 Perşembe, 19:24

Alman teknik direktör Jurgen Klopp, İngiliz kulüp Liverpool ile 2024 yılında sona erecek kontratını uzattığını ve 2026 yılına kadar geçerli sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapan Klopp, "Burada, iki sene daha kalacağım. Sadece ben değil tüm antrenörlerim de kalacak. Bence önemli olan da bu. Eşim kalmamı istedi, iyi bir koca olarak eşiniz kalmanızı istediğinde ne yaparsınız, kalırsınız. Nedenlerden biri de bu ama tek neden değil. Kulübü seviyorum, harika bir yer. Kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. 6.5 yıldır buradayım. Yıllar önce kulüp Alman teknik direktör getirmenin iyi bir fikir olduğunu düşündü ve buradayız. Futbol için uzun bir süre. Umarım bu sürenin birlikte tadını çıkartırız. Yakında görüşmek üzere" dedi.

Liverpool'da, 2015 yılından bu yana teknik direktörlük görevini yürüten Jürgen Klopp, İngiliz deviyle; Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Premier Lig şampiyonluğu ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu başarıları yakaladı.