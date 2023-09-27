Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City, İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İngiltere'de Lig Kupası heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Enzo Maresca'nın ekibi Leicester City ile karşı karşıya gelecek.
LIVERPOOL - LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
LIVERPOOL - LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı West Ham United'ı 3-1 mağlup etmişti.
Leicester City ise İngiltere Championship'te oynadığı son maçta ağırladığı Bristol City'yi 1-0 mağlup etmişti.
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