London Lions - Beşiktaş Boa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Beşiktaş BOA deplasmanda London Lions ile karşılaşacak.
Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında İngiltere'nin London Lions ekibine konuk olacak.
Copper Box Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.
İstanbul'da oynanan ilk maçı 75-68 kazanan siyah-beyazlı ekip, final rövanşına 7 sayılık avantajla çıkacak.
Galibiyet ve 7 sayının altındaki her türlü yenilgi Beşiktaş'ın FIBA Avrupa Kupası'nı kazanmasına yetecek.
BEŞİKTAŞ TAM KADRO
Bu turnuvada tarihinde ilk kez final oynayan siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor.
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