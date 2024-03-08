Beşiktaş BOA, Spar Girona karşısında avantajı kaptı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Kadınlar yarı final ilk maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 81-60 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 00:35
Beşiktaş BOA, Spar Girona karşısında avantajı kaptı
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Kadınlar yarı final ilk maçında İspanya temsilcisi Spar Girona'yı konuk etti.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 81-60 kazandı. 

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 14 Mart Perşembe günü 21.00'de Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu'nda yapılacak.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Lukasz Jankowski (Polonya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

Beşiktaş BOA: Elif Bayram 6, Evans 27, Lazic 7, Li 20, Nogic 17, Krivacevic 4

Spar Girona: Labuckiene 6, Bertsch 9, Magarity 19, Mendy 12, Ygueravide 3, Etxarri 4, Canella 3, Lopez 2, Pena 2

1. Periyot: 27-21

Devre: 41-35

3. Periyot: 56-53


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