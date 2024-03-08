Beşiktaş BOA, Spar Girona karşısında avantajı kaptı
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Kadınlar yarı final ilk maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 81-60 mağlup etti.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Kadınlar yarı final ilk maçında İspanya temsilcisi Spar Girona'yı konuk etti.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 81-60 kazandı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 14 Mart Perşembe günü 21.00'de Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu'nda yapılacak.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Lukasz Jankowski (Polonya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)
Beşiktaş BOA: Elif Bayram 6, Evans 27, Lazic 7, Li 20, Nogic 17, Krivacevic 4
Spar Girona: Labuckiene 6, Bertsch 9, Magarity 19, Mendy 12, Ygueravide 3, Etxarri 4, Canella 3, Lopez 2, Pena 2
1. Periyot: 27-21
Devre: 41-35
3. Periyot: 56-53
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