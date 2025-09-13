Londra derbisinde kazanan Tottenham!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.09.2025 22:20:00
Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Tottenham, Londra derbisinde West Ham'ı deplasmanda 3-0 yendi.

Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Tottenham ile West Ham United, Londra derbisinde karşılaştı.

Londra Stadyumu'nda oynanan derbiyi Tottenham, ikinci yarıda bulduğu gollerle birlikte 3-0 kazandı.

Lacivert-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Pape Sarr, 56. dakikada Lucas Bergvall, 64. dakikada Micky van de Ven attı.

Ev sahibi ekipte Tomas Soucek, 56. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetle birlikte Tottenham, puanını 9'a yükseltti. West Ham ise 3 puanda kaldı.

Tottenham gelecek hafta Brighton'a konuk olurken, West Ham kendi evinde Crystal Palace'ı ağırlayacak.

