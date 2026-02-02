Lookman elden kaçtı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.02.2026 04:00:00
Hilmi Türkay
FENERBAHÇE’NİN uzun süredir uğraş verdiği hücum oyuncusu Lookman, Atletico Madrid’e transfer oldu. Nijeryalı futbolcu ve Atalanta ilk başta Sarı-Lacivertlilerin teklifini kabul etti. Ardından Atletico Madrid, Lookman için devreye girdi. İspanyol ekibi, 29 yaşındaki oyuncu için F.Bahçe’nin de verdiği 35+5 milyon Avro’luk bonservis teklifini sundu. Atalanta’nın 25 milyon Avro peşinat ve kalan bedelin kısa vadede ödenmesi talebini F.Bahçe reddetti. F.Bahçe, Lookman’a yaptığı yıllık 9 milyon Avro maaş teklifini, 11 milyona yükseltti. Atletico Madrid’in hocası Diego Simeone, Lookman’la görüşüp ikna etti. Sarı-Lacivertliler, ödeme koşulları ve banka teminatında Atalanta ile uzlaşamadı.

LİGDE KOCAELİ SINAVI - F.Bahçe, ligde bugün saat 20.00’de deplasmanda Kocaelispor’la karşılaşacak. Hakem Alper Akarsu’nun yöneteceği maçta sakat Brown ile Levent forma giyemeyecek.

