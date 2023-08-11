Lucescu'nun Dinamo Kiev'i ilk maçı kaybetti
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turunda Aris, sahasında Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Yunanistan temsilcisi Aris karşı karşıya geldi.
Kleanthis Vikelidis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Aris 1-0 kazanarak play-off'a yükselmek için avantajlı skoru aldı.
Karşılaşmada Aris'e galibiyeti getiren golü ise 69'da penaltıdan Palma kaydetti.
Bilindiği gibi bu maçta turu geçen ekip, Beşiktaş'ın Neftçi'yi elemesi halinde siyah beyazlıların play-off turundaki rakibi olacak.
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