Lucescu'nun Dinamo Kiev'i ilk maçı kaybetti

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turunda Aris, sahasında Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 08:35
Lucescu'nun Dinamo Kiev'i ilk maçı kaybetti
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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Yunanistan temsilcisi Aris karşı karşıya geldi.

Kleanthis Vikelidis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Aris 1-0 kazanarak play-off'a yükselmek için avantajlı skoru aldı.

Karşılaşmada Aris'e galibiyeti getiren golü ise 69'da penaltıdan Palma kaydetti.

Bilindiği gibi bu maçta turu geçen ekip, Beşiktaş'ın Neftçi'yi elemesi halinde siyah beyazlıların play-off turundaki rakibi olacak.


Mircea Lucescu Dinamo Kiev Aris UEFA Konferans Ligi

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