Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, seçimleri kazanması halinde tecrübeli golcü Luis Suarez'in Fenerbahçe forması giyeceğini açıkladı. Peki, Luis Suarez kimdir? Luis Suarez kaç yaşında, nereli? Luis Suarez hangi takımlarda oynadı? Luis Suarez Fenerbahçe'ye mi transfer olacak?

LUIS SUAREZ KİMDİR?

2 Aralık 1997 tarihinde dünyaya gelen Luis Suarez, şu an 28 yaşındadır. Kolombiya'nın kuzeyinde yer alan tarihi liman kenti Santa Marta'da doğmuştur.

LUIS SUAREZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Suarez, Granada B, Valladolid B, Gimnàstic ve Zaragoza gibi ekiplerde golcülüğünü törpüleyen Suárez, ardından Granada ile kalıcı sözleşme imzalayarak dikkatleri üzerine çekti. Fransa'nın dev kulübü Marsilya ve İspanya La Liga ekibi Almería dönemleri, onun en üst seviyede rüştünü ispatladığı ve Avrupa devlerinin radarına girdiği altın süreçler oldu.

Hızlı, güçlü ve direkt oyun yapısıyla tanınan Suárez, ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle ön plana çıkmaktadır.