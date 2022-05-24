Luis Suarez'den geleceğine dair açıklama

24 Mayıs 2022 Salı, 16:50

Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Uruguaylı forvet Luis Suarez, geleceğe dair açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde atacağı bir sonraki adımı sorulan sorulan Suarez, "Şu an Madrid'deyim ve çocukların okulunun bitmesini bekliyorum. Dünya Kupası'na hazır olmak için en iyi kararı vereceğim" diye konuştu.

Atletico Madrid'den ayrılmasına ilişkin konuşan tecrübeli golcü, "Devam etmek isterdim. Alışık olmadığım bir hikaye yaşadım ama ayrılığı kendim için iyi bir şekilde kabul ettim" dedi.

"PROJELERİ İNCELEMEK İSTİYORUM"

Geleceği için karar verip vermediği sorulan 35 yaşındaki futbolcu, "Henüz bir karar vermedim. Birçok seçenek ve teklif var. Kararımı tek başıma vereceğim. Çin, Katar, Arabistan... Bu ülkelerden yüksek bir teklif alsam kabul edeceğimi söyleyen insanlara gülüyorum, kafamda bu ülkeler yok. Kazanacağım parayı düşünmüyorum. En çok teklif aldığım yer Avrupa. Ayrıca Güney Amerika, Brezilya, Meksika ve Arjantin'den de teklif var... Dürüst olmak gerekirse, aklımdaki rekabet seviyesi Avrupa'daki seviyeye uygun. Düşüncem Avrupa'da kalmaktan yana" diye konuştu.

İspanya'dan teklif alıp almadığı sorulan Suarez, "İspanya'daki birkaç takımdan teklif aldım, projelerini incelemek istiyorum. Benim için önemli olan projenin ne kadar rekabetçi olduğudur" değerlendirmesini yaptı.

Uruguaylı yıldız, Atletico Madrid formasını giydiği 83 karşılaşmada 34 gol ve 5 asist kaydetti.