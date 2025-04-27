Lyon, sahasında rahat kazandı!
Fransa Ligue 1'in 31. hafta maçında Lyon, sahasında Rennes'i 4-1 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 31. hafta maçında Lyon, Rennes'i konuk etti.
Groupama Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Lyon'a galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Malick Fofana, 25. dakikada Tolisso, 39. dakikada Alexandre Lacazette ve 77. dakikada Georges Mikautadze kaydetti.
Rennes'in tek golünü ise dakika 50'de Mohamed Meite attı.
Bu sonucun ardından Lyon, puanını 50 yaptı. Rennes, 38 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lyon, Lens'i konuk edecek. Rennes, Toulouse deplasmanına gidecek.
Etiketler: #lyon #rennes #Fransa Ligue 1
Spor Haberleri
- Trabzon'da 11'ler belli oldu!
- Fenerbahçe'den hakem tepkisi
- İstanbul Yarı Maratonu'na Kenyalılar damga vurdu
- Kızını kaybeden Bülent Uygun'dan acı paylaşım
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcuya övgü!
- Liverpool, şampiyonluk için sahada!
- Juventus'un konuğu Monza!
- Inter'in konuğu Roma!
- Manchester City'nin rakibi Nottingham Forest!
- Liverpool'un konuğu Tottenham!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Savcının gönderdiği yazılarda var bu...'
- Japon deprem uzmanından korkutan açıklama
- 'Sizde hiç mi insanlıktan eser kalmadı?'
- Silivri'de İmamoğlu ile görüşecek
- Bahçeli işareti çaktı, İBB toptan ‘içeri’?
- 'Böyle bir açıklamam yoktur'
- AYM iptal ediyor, iktidar teklif üzerine teklif sunuyor
- MetroPOLL'den kritik 'ekonomi' anketi
- Miting biter bitmez Özel'i hedef aldı!
- 'Aklıma gelen 4 kalem işinizi paylaşıyorum...'