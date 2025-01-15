Lyon'a kupada büyük şok!
Fransa Kupası son 32 turu maçında Lyon, normal süresi 2-2 biten maçta Fransa Ulusal Lig 3 ekibi Bourgoin'a penaltı atışlarında 4-2 yenildi ve turnuvadan elendi
Fransa Kupası son 32 turu maçında Lyon, deplasmanda Fransa Ulusal Lig 3 ekibi Bourgoin'a konuk oldu. Pierre Rajon Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Bourgoin'in gollerini 20 ve 69. dakikalarda Mehdi Moujetzky kaydetti. Lyon'un golleri ise 45. dakikada Nemanja Matic ve 64. dakikada Georges Mikautadze'den geldi.
90 dakikası 2-2 biten maç, seri penaltı atışlarına giderken Lyon, ilk 2 penaltıyı kaçırdı ve Bourgoin'e 4-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Bourgoin ise kupada adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Georges Mikautadze, 65 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.
Etiketler: #Fransa Kupası #lyon #Bourgoin
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