Lyon'a kupada büyük şok!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 22:18

Güncelleme: 15.01.2025 - 22:18

Fransa Kupası son 32 turu maçında Lyon, deplasmanda Fransa Ulusal Lig 3 ekibi Bourgoin'a konuk oldu. Pierre Rajon Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bourgoin'in gollerini 20 ve 69. dakikalarda Mehdi Moujetzky kaydetti. Lyon'un golleri ise 45. dakikada Nemanja Matic ve 64. dakikada Georges Mikautadze'den geldi.

90 dakikası 2-2 biten maç, seri penaltı atışlarına giderken Lyon, ilk 2 penaltıyı kaçırdı ve Bourgoin'e 4-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Bourgoin ise kupada adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Georges Mikautadze, 65 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.