Maça damga vuran görüntü: Ali Koç'un oğlu tribünde amigoluk yaptı!

Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:49

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:02

UEFA Konferans Ligi H Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Ludogorets'i 3-1 yenerek Avrupa'daki yürüyüşüne devam etti.

TARAFTAR GRUBUNA AMİGOLUK YAPTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un sarı-lacivertli taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'nın yanında amigoluk yapması, maçla ilgili en çok konuşulan ayrıntılarıdan biri oldu.

Sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.