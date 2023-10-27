Maça damga vuran görüntü: Ali Koç'un oğlu tribünde amigoluk yaptı!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Ludogorets'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un tribündeki görüntüsü gündem oldu.
UEFA Konferans Ligi H Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Ludogorets'i 3-1 yenerek Avrupa'daki yürüyüşüne devam etti.
TARAFTAR GRUBUNA AMİGOLUK YAPTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un sarı-lacivertli taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'nın yanında amigoluk yapması, maçla ilgili en çok konuşulan ayrıntılarıdan biri oldu.
Sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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