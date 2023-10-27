Spor yazarları Fenerbahçe - Ludogorets maçını yorumladı: 'Kazandı ama...'

Yayınlanma: 27.10.2023 - 09:30

Güncelleme: 27.10.2023 - 13:08

Fenerbahçe, kendi sahasında ağırladığı Ludogorets'i 3-1 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirildi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Bulgar temsilcisi geçen sezon liginde şampiyon olmuş, güncel kadro değeri 38.5 milyon Avro. F.Bahçe’yle mukayese edilmesi mümkün değil. Ancak maça iyi başladıklarını, etkili pozisyonlar bulduklarını söyleyebilirim. F.Bahçe, kadrodaki rotasyon nedeniyle her zamanki görüntüsünden biraz uzak olsa da Batshuayi ve Zajc’ın golleriyle 3 puanı almayı başardı. İsmail Kartal ile öğrencileri bu sezon 18. maçından da galip ayrıldı. Ancak kalede verilen pozisyonlar soru işaretleri yarattı." (Cumhuriyet)

"KOLAY TESLİM OLMADILAR"

Uğur Meleke: "Ludogorets, Fenerbahçe’ye kolay teslim olmadı. Nordsjaelland’ın genç savunmacıları geriden pasla çıkmaya çalıştıkları için Fenerbahçeliler önde baskıyla kolay kazanmışlardı o maçı. Ancak Trnava’dan sonra Ludogorets de kısa pası değil, uzun oynamayı tercih etti. Trnava’da Szymanski-Fred girince maç dönmüştü. Bu maçta da Fred-Tadic-Szymanski koydular ağırlıklarını. Bu da 3 puana yetti zaten." (Hürriyet)

Ercan Güven: "Ludogorets’i de Kadıköy’de devirerek, Konferans Ligi’nde tıpkı Süper Lig gibi 9’da dokuz yaparak kazandı Fenerbahçe. Bakmayın zor olduğuna... Ön elemelerden başlayıp gruptaki rakipler de dahil Konferans Ligi, F.Bahçe’ye -şimdilik- bir beden küçük geldi. Hem takım hem de Fenerbahçeliler ilk günden beri kendilerini "cüceler ülkesi" Lilliput’daki "Gulliver" gibi hisseti. Belki de bu yüzden biraz gevşedi. İsmail Kartal’ın ellerinden öper!" (Milliyet)

"NAZAR BONCUĞU OLSUN"

İlker Yağcıoğlu: "Fenerbahçe 18. maçını kazandı. Fakat en etkisiz ve temposuz maçı buydu. İyi oyuna alıştırdılar. Bu nazar boncuğu olsun." (Takvim)

Engin Verel: "İsmail Kartal, ligde çok fazla şans veremediği oyuncularına Ludogorest karşısında şans vererek, onlara da güvendiğini gösterdi. Bu doğru bir yöntem gibi görünse de Avrupa'daki ilerleyen turlarda Fenerbahçe'nin ligde istikrarı yakalamış oyuncuları tercih etmesi daha akıllıca olur diye düşünüyorum. Çünkü özellikle hücumlarda oyuncuların anlaşamadıklarını gördük. Bu daha çok birlikte maç oynamanın getirdiği bir eksiklik olarak göze çarpıyordu. Fenerbahçe grupta ilk devreyi 3'te 3 yaparak lider tamamladı. Bu 3 maçtan ikisini evinde, birini deplasmanda oynadığını hatırlatmak lazım. Yani ikinci etapta hem Danimarka hem Bulgaristan deplasmanına çıkacak. Grup liderliğini korumak için ikinci etapta işi daha da sıkı tutması gerekecek." (Akşam)