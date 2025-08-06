Maccabi Tel Aviv ilk maçta avantajı kaptı!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu, Hamrun Spartans - Maccabi Tel Aviv maçıyla başladı.
Malta'nın Paolo şehrindeki Tony Bezzina Stadı'nda oynanan karşılaşmada Malta temsilcisi Hamrun Spartans, İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini ağırladı. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
GALİBİYET UZATMALARDA GELDİ
İkinci yarıya hızlı başlayan Hamrun Spartans, N'Dri Philippe Koffi'nin 71. dakikada attığı penaltı golüyle öne geçerken, Maccabi Tel Aviv, Roy Revivo'nun 79. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı.
İsrail ekibi, Elad Madmon'ın 90+6'da attığı golle maçı 2-1 kazanmayı bildi.
Maçın rövanşı, 14 Ağustos Perşembe günü oynanacak.