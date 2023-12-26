Maküspor'un iki çınarı tribünden vazgeçmiyor: 'Ömrümüz yettikçe stattayız'

Yayınlanma: 26.12.2023 - 13:14

Güncelleme: 26.12.2023 - 13:14

Burdur'da İsmail Alptekin (91) ile kardeşi Nevzat Alptekin (88), Burdur Maküspor karşılaşmalarını kaçırmıyor. Yaklaşık 60 yıldır futbol müsabakalarını takip ettiklerini anlatan Alptekin kardeşler, ömürleri yettikçe statta olacaklarını söyledi.

İsmail Alptekin

1960'lı yıllardan bu yana futbol müsabakalarını takip ettiklerini söyleyen İsmail Alptekin, "Elimizden geldiği kadar desteklemeye çalışıyoruz. Futbola meraklıyız. 1968'den beri maçları takip ediyoruz. Hafta sonları iki kardeş maçlara geliyoruz, imkan oldukça deplasmana da gidiyoruz. Ömrümüz olduğu müddetçe geleceğiz bu sahalara" dedi.

Nevzat Alptekin

"ÖMRÜM OLDUKÇA MAÇLARA GELECEĞİM"

Nevzat Alptekin de 1968 yılında Burdur Amatör Küme'de mücadele eden Doğanspor ve Güneşspor'un feshedilmesiyle Burdurspor'u kurduklarını ve bir süre yöneticilik yaptığını anlattı.

Nevzat Alptekin, "Burdurspor'u kurmak için Doğanspor ile Güneşspor'u feshettik, Burdurspor'u kurduk 1968'de ve Burdurspor 3'üncü Lig'de mücadele etti" diye konuştu. Burdurluları Maküspor'a destek olmaya çağıran Alptekin, "Ömrüm oldukça maçlara geleceğim" dedi.