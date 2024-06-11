Malta - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yunanistan, EURO 2024 öncesi oynanacak hazırlık maçında deplasmanda Malta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:23
Malta - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 öncesi hazırlık maçları sürüyor.

Nikolaos Papadopoulos yönetimindeki Yunanistan, deplasmanda Michele Marcolini'nin ekibi Malta ile karşı karşıya gelecek.

MALTA - YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

MGG Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

MALTA - YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Yunanistan, son oynadığı hazırlık maçında Almanya deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Malta ise deplasmanda karşılaştığı Çekya'ya 7-1 mağlup olmuştu.


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