Malta - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yunanistan, EURO 2024 öncesi oynanacak hazırlık maçında deplasmanda Malta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
EURO 2024 öncesi hazırlık maçları sürüyor.
Nikolaos Papadopoulos yönetimindeki Yunanistan, deplasmanda Michele Marcolini'nin ekibi Malta ile karşı karşıya gelecek.
MALTA - YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
MGG Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
MALTA - YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Yunanistan, son oynadığı hazırlık maçında Almanya deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Malta ise deplasmanda karşılaştığı Çekya'ya 7-1 mağlup olmuştu.
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