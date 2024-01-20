Mame Thiam: 'İnşallah yukarılara çıkacağız'
Pendikspor'un yeni transferi Mame Thiam, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Thiam, 'İnşallah yukarılara çıkacağız' dedi.
Pendikspor'un yıldız golcüsü Mame Thiam, 4-0 galip geldikleri Beşiktaş maçının sonrasında konuştu.
Mame Thiam, "Bizim için çok zor bir maçtı. Beşiktaş çok zorlu bir rakip bizim için. Hava şartları da çok zordu ama çok şükür kazanmayı başardık.'' dedi.
Performansını değerlendiren Thiam, ''Performansımdan çok memnunum. Pendikspor benim için yeni bir macera. Şu an biraz alt sıralardayız ama inşallah yukarılara çıkacağız." ifadelerini kullandı.
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