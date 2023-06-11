Manchester City'de final sonrası şok! Babası İstanbul'da kayboldu

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i mağlup eden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardioala'nın yardımcı antrenörü Enzo Maresca'nın babası İstanbul'da kayboldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 16:31
Manchester City'de final sonrası şok! Babası İstanbul'da kayboldu
Abone Ol google-news

Manchester City, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Ancak sevinçleri kısa süreliğine gölgelendi. 

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardioala'nın yardımcı antrenörü Enzo Maresca'nın babası Pasquale De Caro, final sonrası İstanbul'da kayboldu.

Enzo Maresca (solda)

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

NTV Spor'un İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, Maresca'nın babası maçı statta izlemek için İstanbul'a gelmişti. Ancak final sonrası ortadan kaybolduğu öğrenildi. 

Sosyal medyadan yapılan çağrılarla birlikte Türk polisi de harekete geçti ve gece boyunca yoğun bir arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, hastaneler ve stadyum dışındaki güvenlik kameraları incelendi ve Maresca'nın babasına ulaşıldı.

Haberde, De Caro'nun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.


atatürk olimpiyat stadı Manchester City olimpiyat stadı Şampiyonlar Ligi finali

İlgili Haberler

Manchester City'nin 11 yıllık rüyası İstanbul'da gerçeğe dönüştü

Manchester City'nin 11 yıllık rüyası İstanbul'da gerçeğe dönüştü
SON DAKİKA İstanbul'da kazanan Manchester City!

SON DAKİKA İstanbul'da kazanan Manchester City!
Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'da mest oldu

Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'da mest oldu

En Çok Okunan Haberler