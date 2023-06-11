Manchester City'de final sonrası şok! Babası İstanbul'da kayboldu
Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i mağlup eden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardioala'nın yardımcı antrenörü Enzo Maresca'nın babası İstanbul'da kayboldu.
Manchester City, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Ancak sevinçleri kısa süreliğine gölgelendi.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardioala'nın yardımcı antrenörü Enzo Maresca'nın babası Pasquale De Caro, final sonrası İstanbul'da kayboldu.
Enzo Maresca (solda)
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
NTV Spor'un İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, Maresca'nın babası maçı statta izlemek için İstanbul'a gelmişti. Ancak final sonrası ortadan kaybolduğu öğrenildi.
Sosyal medyadan yapılan çağrılarla birlikte Türk polisi de harekete geçti ve gece boyunca yoğun bir arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda, hastaneler ve stadyum dışındaki güvenlik kameraları incelendi ve Maresca'nın babasına ulaşıldı.
Haberde, De Caro'nun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
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