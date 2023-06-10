Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'da mest oldu

AA
10 Haziran 2023 Cumartesi, 16:49
<p>UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.</p>

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.

<p>UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.</p>

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.

<p>UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.</p>

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.

<p>UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.</p>

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.

<p>UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.</p>

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.

<p>UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.</p>

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.

<p>UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.</p>

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.

<p>UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.</p>

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.

<p>UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.</p>

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.

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