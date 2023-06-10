Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'da mest oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.
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